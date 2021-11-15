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FOX'taki dizisi 5 bölümde çakılan Ceren Moray'dan şaşırtan itiraf

'Yalancılar ve Mumları' adlı dizinin ekran yolculuğu sadece beş bölüm süren Ceren Moray, 'erken final' kararının şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

FOX'taki dizisi 5 bölümde çakılan Ceren Moray'dan şaşırtan itiraf
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Ekranlara döndüğü, FOX'ta yayınlanan 'Yalancılar ve Mumları' adlı dizinin ekran yolculuğu sadece beş bölüm süren Ceren Moray, 'erken final' kararının şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Ceren Moray ile 2017 yılında hayatını birleştirdiği Fransız eşi Nico Burn, önceki gün Bebek'te objekltiflere yansıdı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken ikili, muhabirlerle sohbet etti.Ünlü oyuncunun 'Elif' karakterini canlandırdığı rol aldığı 'Yalancılar ve Mumları' adlı dizi, geçtiğimiz günlerde erken final yaparak, ekranlara veda etmişti.


Seyirci farklı bir şey istedi: Ceren Moray, "Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun" açıklamasını yaptı. Senaryo seçimlerine çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Bunu doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

Sıfır makyaj Ceren: Koronavirüs pandemisi günlerini evinde dinlenerek geçiren Ceren Moray, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla makyajsız halini gözler önüne sermişti. Sıfır makyaj pozuna "Gerçek yağlı saçımı özledim" notunu düşen 36 yaşındaki oyuncunun sosyal medya paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Yalancılar ve Mumları konusu nedir: 

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlattı.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.

 

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