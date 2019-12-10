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Kumkuat faydaları neler idrar söktürücü özelliği bulunuyor!

Turunçgil ailesinden gelen en sevimli ve faydalı meyvesi kumkuatın tek farkı kabuğuyla yeniyor olması!

Kumkuat faydaları neler idrar söktürücü özelliği bulunuyor!
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Kumkuat, içinde bol miktarda C vitamini barındıran bir turunçgildir. Görüntüsü itibari ile mandalinaya benzer ancak diğer turunçgillerle arasında büyük bir fark vardır, Kumkuat kabuğuyla birlikye yenir.  Vücudun savunma mekanizmasını korumak için oldukça gerekli olan bu meyvenin yararları saymakla bitmiyor. Dünyada en çok Doğu Asya ve Çin'de yetiştirilen bu minnoşa ülkemizdeyse en çok, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve Rize'de rastlanıyor. İsterseniz bu meyveyi evde kendinizde yetiştirebilirsiniz!

YARARLARI NELERDİR?

Her turunçgil gibi o da nefis bir C vitamini deposu, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliği, bizi hastalıklardan koruma konusunda da çok yardımcı oluyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarıyla baş ediyor.

Sindirim sistemindeki bu etkisi idrar söktürücü olarak yardımcı olmasını da sağlıyor.

Küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kumkuat, bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek oluyor.

Sinir sistemi düzenli ve sağlıklı çalıştığı için de bu minnoş, stres kaynaklı baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Kolesterolü yüksek olanların yardımına koşan kumkuat, yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesi sağlıyor.

Aynı etkiyi tansiyon üzerinde de gösteren meyve, yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara çare oluyor.

İnanması güç olsa da içinde kalsiyum bulunduğundan, diş ve kemik sağlığı konusunda da destek vermekten geri durmuyor.

Antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da iyileşme sürecine katkıda bulunuyor.

 

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