Hurmanın faydaları neler vücudu mikroplardan arındırıyor!

Genellikle Ramazan ayında tükettiğimiz bir besin olan hurmanın sağlık için faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa deposu olan hurma, içerisindeki bol miktardaki vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuzu mikroplardan arındırıyor, hafızayı güçlendiriyor ve stresi seviyesini azaltıyor. Gelin hurmanın mucizevi yararlarına yakından bakalım...

Zengin lif kaynağı

Hurma lif oranı oldukça yüksek bir besin. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Antioksidan deposu

Antioksidanlar, damar ve kalp tıkanıklığına izin vermez. Çok iyi bir antioksidan olan hurma, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan arındırıyor. Ayrıca yaşlanmadan kaynaklanan hastalıkların meydana gelme riskini en aza indiriyor.

Strese iyi geliyor

Stres ve stres kaynaklı hastalıklar çoğu kişinin genel sorunu haline geldi. Hurma içeriğinde bol miktarda B6 vitamini barındırıyor. Bu vitamin ise sinir sistemini güçlendiriyor, strese karşı savunma gerçekleştiriyor. İçerdiği magnezyum vitamini de sinir sistemini güçlendirerek sağlıklı çalışmasını sağlar. Her gün düzenli olarak 7 adet hurma tüketirseniz sinir sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz.

Göz sağlığı

A vitamini gözler için en çok ihtiyaç duyulan vitaminler arasındadır. A vitamini gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak gece körlüğü gibi rahatsızlıkların oluşum riskini en aza indiriyor. Ayrıca hurma, katarakt oluşumunu da geciktiriyor. Kısacası düzenli olarak hurma tüketimi göz sağlığını olumlu yönde etkileyerek göz sinirlerini korur.

Hafızayı korur

Hurmanın hafızaya verdiği destek oldukça fazladır. İçeriğinde bulunan B karoten beyin sağlığını olumlu yönde etkileyerek koruyor, hafızayı güçlendiriyor. Hurma, beyin hücrelerinde oluşan hasarın giderilmesine yardımcı oluyor, hafıza kaybını önlüyor. Yaşlılıkta meydana gelen Alzheimer hastalığına iyi geliyor.

Kanser riskini azaltır

Kansere yakalanma riskini azaltan selenyum açısından zengin olan hurma, yüksek oranda lif içeriyor. Hurmada bolca bulunan lifler; kolon, göğüs ve rahim kanseri riskinden bünyeyi koruyor. Düzenli olarak hurma tüketirseniz kansere yakalanma riskiniz de bir o kadar azalıyor.