Ünlü isimlerden Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine tepki yağdı!

Evine giderken tanımadığı bir insan tarafından samuray kılıcı ile saldırıya uğrayan Başak Cengiz'in ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Cengiz'in ölümünün ardından Tarkan, Hande Erçel ve Demet Akalın gibi isimler de peş peşe paylaşım yaparak tepkilerini gösterdi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Tanımadığı bir insan tarafından vahşice öldürülen Başak Cengiz, ülkenin gündemine otururken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan isimler, kadın cinayetlerine isyan ederek gerekli yasaların çıkmasını istedi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

TARKAN

"Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba? Hukuk bu canilere hak ettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak? Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor? Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek? Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak?"