Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek kumar borcunu itiraf etti

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çeken Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı hakkında ilk kez konuştu. Şaşırtan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, "Allah belamı versin" deyip 11 milyona yakın borcunun olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı 0 milyon TL banka, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

"ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Şimdi ise bir mekanda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yaptığı itirafla gündeme geldi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" şeklinde konuştu.

1 MİLYONA YAKIN BORCU VAR

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL banka, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

"BU SAATTEN SONRA DÜŞÜNMÜYORUM"

Serdar Ortaç, "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtını verdi, "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Snob magazin