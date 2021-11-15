search menu
search
close

Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek kumar borcunu itiraf etti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Allah belamı versin" deyip 11 milyona yakın borcunun olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek kumar borcunu itiraf etti
-A A+

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çeken Serdar Ortaç, kumar bağımlılığı hakkında ilk kez konuştu. Şaşırtan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, "Allah belamı versin" deyip 11 milyona yakın borcunun olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı 0 milyon TL banka, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

"ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Şimdi ise bir mekanda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yaptığı itirafla gündeme geldi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" şeklinde konuştu.

1 MİLYONA YAKIN BORCU VAR

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL banka, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu ve 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

"BU SAATTEN SONRA DÜŞÜNMÜYORUM"

Serdar Ortaç, "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna ise şu yanıtını verdi, "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Snob magazin

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bamyanın bu faydası şaşırtıyor! Bamyanın bu faydası şaşırtıyor!
Organik
Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu! Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Hadise'ye sevgilisinden o paylaşıma olay yorum!
Hadise'ye sevgilisinden o paylaşıma olay yorum!
'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti!
'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti!
Ünlü oyuncu Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Son hali içler acısı
Ünlü oyuncu Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Son hali içler acısı
Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...
Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...
Hande Sarıoğlu'ndan 'Temel İçgüdü' pozu! Beğeni yağdı
Hande Sarıoğlu'ndan 'Temel İçgüdü' pozu! Beğeni yağdı
Tanju Çolak'tan eşini kızdıracak olay cevap!
Tanju Çolak'tan eşini kızdıracak olay cevap!
Önceki Haberler
Hülya Avşar'dan dikkat çeken siyaset çıkışı!
Hülya Avşar'dan dikkat çeken siyaset çıkışı!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
İşte en etkili idrar söktücü besin!
İşte en etkili idrar söktücü besin!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Kabuklarından yapılan yastığın bile faydası var!
Kabuklarından yapılan yastığın bile faydası var!
Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine tepki yağdı!
Başak Cengiz'in ölümünün ardından kadın cinayetlerine tepki yağdı!
Gökhan'dan, Selin Ciğerci'nin özel hayatıyla ilgili soruya bomba yanıt
Gökhan'dan, Selin Ciğerci'nin özel hayatıyla ilgili soruya bomba yanıt
Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi!
Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi!
Yorumlar