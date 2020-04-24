Etli çentik kebabı nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!

Hakkari yöresine ait bir yemek olan etli çentik kebabı, ramazan sofralarına layık bir lezzet. Patates ve etin muhteşem uyumu, enfes tadıyla çentik kebabını yemeye doyamayacaksınız. Etli ve patlıcanlı türleri bulunan çentik kebabı, yapılışı da kolay bir lezzet. Herkesin merak ettiği ve bayıldığı, çentik kebabı tarifini sizde denemek istiyorsanız vermiş olduğumuz talimatlara bir bir uymanız yeterli olacak. İşte muhteşem tadıyla etli çentik kebabı tarifi!

Malzemeler:

400 gr kırmızı et

3 kaşık sıvı yağ

2 kaşık tereyağı

1 adet sarımsak

Tuz,kekik,tane karabiber

5 adet patates

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

3 kaşık sıvı yağ

2 kaşık tereyağı

1 kaşık domates salçası

Yarım çay bardağı su

Tuz, kırmızı toz biber

Servis için sarımsaklı yoğurt

Nasıl yapılır?

Et ince uzun doğranıp sıvı yağda kavrulur içine sarımsak doğranır. 1 çay bardağı sıcak su eklenip karıştırılır, tuz ve baharatlar eklenip pişirilir. Pişen etlere tereyağı eklenip çevrilir altı kapatılır. Patatesler kibrit çöpü gibi ince doğranıp bol kızgın yağda kızartılır. Sos için tereyağı ve sıvı yağ tavaya alınır eritilir salça ve tuz eklenip kavrulur yarım çay bardağı su ve kırmızıbiber eklenip kaynatılır. Servis tabağına patatesler alınır üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir ve etler konur etlerin üzerine sostan gezdirip servis edilir. Afiyet olsun!