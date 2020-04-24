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Etli çentik kebabı nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!

İftar sofralarınıza yaraşır etli çentik kebabı yapmaya ne dersiniz? İşte enfes çentik kebabı için gereken malzemeler ve yapılışı!

Etli çentik kebabı nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!
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Hakkari yöresine ait bir yemek olan etli çentik kebabı, ramazan sofralarına layık bir lezzet. Patates ve etin muhteşem uyumu, enfes tadıyla çentik kebabını yemeye doyamayacaksınız. Etli ve patlıcanlı türleri bulunan çentik kebabı, yapılışı da kolay bir lezzet. Herkesin merak ettiği ve bayıldığı, çentik kebabı tarifini sizde denemek istiyorsanız vermiş olduğumuz talimatlara bir bir uymanız yeterli olacak. İşte muhteşem tadıyla etli çentik kebabı tarifi!

Malzemeler:

400 gr kırmızı et
3 kaşık sıvı yağ
2 kaşık tereyağı
1 adet sarımsak
Tuz,kekik,tane karabiber
5 adet patates
Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

3 kaşık sıvı yağ
2 kaşık tereyağı
1 kaşık domates salçası
Yarım çay bardağı su
Tuz, kırmızı toz biber
Servis için sarımsaklı yoğurt

Nasıl yapılır?

Et ince uzun doğranıp sıvı yağda kavrulur içine sarımsak doğranır. 1 çay bardağı sıcak su eklenip karıştırılır, tuz ve baharatlar eklenip pişirilir. Pişen etlere tereyağı eklenip çevrilir altı kapatılır. Patatesler kibrit çöpü gibi ince doğranıp bol kızgın yağda kızartılır. Sos için tereyağı ve sıvı yağ tavaya alınır eritilir salça ve tuz eklenip kavrulur yarım çay bardağı su ve kırmızıbiber eklenip kaynatılır. Servis tabağına patatesler alınır üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir ve etler konur etlerin üzerine sostan gezdirip servis edilir. Afiyet olsun!

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