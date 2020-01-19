Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Mantar tavuk sote tarifi damakları şenlendirecek bir tadı size sunuyor. Enfes mantar tadı, biber ve tavuk etinin uyumuna bayılacaksınız. Peki mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte mantarlı tavuk sote için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

300 gram kültür mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yeşil biber(doğranmış)

2 adet kapya biber(doğranmış)

1 adet domates

1 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz



Mantarlı Tavuk Sote Tarifinin Pişirme Önerisi

Mantarları beyazlaması için limonlu suda bekletebilir, kuruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Tavuklu mantar soteye arzuya göre soğan ve sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

3 yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın. 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğüslerini, suyunu salmaması için yüksek ateşte soteleyin. Ardından 2 adet doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri ekleyip sotelemeye devam edin. 300 gram doğranmış mantarı da ekleyip, suyunu salıp çekene kadar, soteleme işlemini 10 dakika kadar sürdürün. Son olarak; 1 adet kabukları soyulup doğranmış domates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber ve 1 tatlı kaşığı kekiği de ekleyin. 15 dakika kadar pişmeye bırakın. Domatesler suyunu çektiğinde mantarlı tavuk soteniz hazır demektir. Afiyetler olsun!