Eriğin faydaları neler vücutta biriken toksinleri atıyor!

Erikler, sağlıklı bileşenler, vitaminler ve mineraller ile yüklüdür. Bunlar A vitamini, C vitamini, folat, K vitamini, B1 vitamini ve magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum, çinko, florür ve potasyum gibi minerallerin güç kaynağıdır. Erik içerdiği bu faydalı vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı kolesterol, kardiyovasküler sağlık, bilişsel sağlık, bağışıklık sistemi gücü, hücresel sağlık, elektrolit dengesi, sinir sistemi ve cilt bakımı ve kanın pıhtılaşmasına da yardımcı olur. İşte eriğin bilinmeyen faydaları!

Antioksidan kaynağı

Erikler, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu zararları önlemeye yardımcı olan yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücuttaki toksiklenmeyi önler. Ayrıca içlerinde bulunan fenoller, nöronları ve hücre zarlarını oksidatif stresin neden olduğu yaralanmalara karşı korur.

Cilt dostu

Eriğin içerisinde bulunan C vitamini, diğer antioksidanlarla birlikte cildin parlak, genç ve ışıltılı kalmasına yardımcı olur.

Bağışıklığı arttırır

Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu vitamin vücudun enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara karşı direncinden sorumludur.

Göz sağlığı için mükemmel

Erikler, göz sağlığını korumak ve yaşa bağlı maküler dejenerasyonu ve kataraktı önlemek için faydalı olduğu bilinen C vitamini ve beta-karoten içerir. Aslında erikler, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan karotenoidler, lutein ve zeaksantinden oluşur.

Sindirimi artırmaya yardımcı

Erikler, iyi bir diyet lifi ve ayrıca sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan sorbitol ve isatin gibi bileşenlerin kaynağıdır. Bu iki bileşen, bağırsaklardaki sıvıların salgılanmasını ve atıkların verimli bir şekilde atılımını teşvik eden müshil bir etkiye sahiptir. Kabızlığı olan insanlar için kuru eriğin en iyi ilaçlardan biri olduğu bilinmektedir.

Kramları önler

Eriklerde bulunan yüksek potasyum miktarı, vücuttaki hücrelerin ve dokuların verimli çalışması için gerekli olan elektrolit görevi görür. Ayrıca, bunları düzenli olarak tüketmek, vücuttaki kas kasılmalarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kan dolaşımını iyileştirir

Erikler, vücuttaki demiri absorbe etme kabiliyetine sahip K vitamini ve potasyum içerir. Erik, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda yardımcı olan yeterli seviyede demir ve bakır içerir, ayrıca kanın arındırılmasına ve sağlıklı bir kan dolaşımına yardımcı olur.