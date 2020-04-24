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Keşkül nasıl yapılır bayılacağınız tat!

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından keşkül nasıl yapılır? İşte lezzetli ve hafif bir tatlı olan keşkül için gerekli malzemeler listesi ve yapılış aşaması!

Keşkül nasıl yapılır bayılacağınız tat!
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Geleneksel tatlıların en güzellerinden olan keşkül, hafif ve pratik bir tarif arayanların imdadına yetişiyor. Keşkülümüzü yaparken dikkat etmemiz gereken nokta şu ki, keşkülün içerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirmek gerekiyor. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz. İşte tadına doyum olmayan keşkül tarifi!

Malzemeler

1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı badem tozu
1 çay bardağı hindistan cevizi
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 paket vanilya

Yapılışı:

Geniş bir tencereye süt ve şekeri alıp çırpmaya başlayın. Ardından nişasta ve pirinç ununu da tencereye alın. Badem tozu ve hindistan cevizini de ekleyip iyice çırpın. Tatlı kıvam alana kadar orta ateşte çırpın. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın. Sunum kaselerinizi buzdolabına alın. Soğuduktan sonra üzerine badem parçaları serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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