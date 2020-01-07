Gülşen derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini ikiye böldü!

Gülşen, 2020 yılının ilk konserini İstanbul'daki bir eğlence merkezinde veren ünlü şarkıcı Gülşen, konserde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Gülşen'in derin yırtmaçlı kıyafeti takipçilerini ikiye böldü. Takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

Derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu

Son zamanlarda konserlerinde giydiği cesur kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, bu sefer de beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Ünlü şarkıcının cesur kombini takipçilerini ikiye böldü.

''Ne tarzı resmen gecelik bu''

Gülşen'in sahne kıyafetini beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Gülşen'in elbisesini geceliğe benzeterek "Kombinezon" yorumunu yaptı. Gülşen için "Kıyafet üzerinde güzel duruyor ama sabahlığa benziyor", "Ne tarzı resmen gecelik bu" ve "Çeyizinden saten gecelik giymiş" yorumları yapıldı.

İşte Gülşen'in son konserinde tercih ettiği kombin...