Sevişmeden önce yapılan hazırlıklar neler ortamı ısıtın!

Seks yapmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar bulunmakta. Bu kurallara dikkat etmeniz daha sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmanız konusunda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda partnerinizle olan ilişkinizi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İşte seks yapmadan önce dikkat etmeniz gereken kurallar!

Tansiyonu yükseltin

Seks yapmadan önce partneriniz ile birbirinizi heyecanlandırın. Öpücük ve övgülerinizle aranızdaki tansiyonu yükseltin.

Masaj yapmayı deneyin

Ufak dokunuşlar her iki tarafında etkilenmesini sağlar. Partnerinize masaj yapmayı deneyin. Bu masajlar sırasında aromalı yağlardan yararlanabilirsiniz.

Acele etmeyin

Kadınların vücutlarının cinsel ilişkiye hazır olabilmesi için 20 dakikaya ihtiyaçları vardır. Bu neden ile ön sevişmeyi uzun tutmak kadınların daha çok zevk almasını sağlayacaktır.

Ortamı ısıtın

Seks yapacağınız ortamı da havaya sokmak ruh halinizi düzenleyecektir. Işıkları azaltın ve mumları yakın. Arkada ise en sevdiğiniz müzikleri döndürün; bu aranızdaki tansiyonu daha da yükseltecek.