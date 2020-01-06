search menu
search
close

Sevişmeden önce yapılan hazırlıklar neler ortamı ısıtın!

Partnerinizle sevişmeden önce yapacağınız ufak değişiklikler daha sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olmanızı sağlar. İşte seksten önce uymanız gereken kurallar!

Sevişmeden önce yapılan hazırlıklar neler ortamı ısıtın!
-A A+

Seks yapmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar bulunmakta. Bu kurallara dikkat etmeniz daha sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmanız konusunda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda partnerinizle olan ilişkinizi daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. İşte seks yapmadan önce dikkat etmeniz gereken kurallar! 

Tansiyonu yükseltin 

Seks yapmadan önce partneriniz ile birbirinizi heyecanlandırın. Öpücük ve övgülerinizle aranızdaki tansiyonu yükseltin.

Masaj yapmayı deneyin 

Ufak dokunuşlar her iki tarafında etkilenmesini sağlar. Partnerinize masaj yapmayı deneyin. Bu masajlar sırasında aromalı yağlardan yararlanabilirsiniz.

Acele etmeyin 

Kadınların vücutlarının cinsel ilişkiye hazır olabilmesi için 20 dakikaya ihtiyaçları vardır. Bu neden ile ön sevişmeyi uzun tutmak kadınların daha çok zevk almasını sağlayacaktır.

Ortamı ısıtın 

Seks yapacağınız ortamı da havaya sokmak ruh halinizi düzenleyecektir. Işıkları azaltın ve mumları yakın. Arkada ise en sevdiğiniz müzikleri döndürün; bu aranızdaki tansiyonu daha da yükseltecek.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü! Şeyma Subaşı kendisine hakaret eden Altaylı'ya ateş püskürdü!
Magazin
Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor! Bomba! Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o yarışmacıyla aşk yaşıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Önceki Haberler
Kış mevsiminin vazgeçilmez ruj renkleri!
Kış mevsiminin vazgeçilmez ruj renkleri!
Ağızda dağılan enfes tat: İzmir bomba tatlısı!
Ağızda dağılan enfes tat: İzmir bomba tatlısı!
Hem pratik hem lezzetli: Yufka mantısı
Hem pratik hem lezzetli: Yufka mantısı
İşte saçınızı gürleştirecek doğal yöntemler!
İşte saçınızı gürleştirecek doğal yöntemler!
Doğal afrodizyak: Maca kökü
Doğal afrodizyak: Maca kökü
Bu besinler vücudu temizliyor!
Bu besinler vücudu temizliyor!
Hazımsızlığa birebir!
Hazımsızlığa birebir!
Ali Vefa'dan sevgilisiyle romantik kaçamak! Beğeni butonu çöktü!
Ali Vefa'dan sevgilisiyle romantik kaçamak! Beğeni butonu çöktü!
Yorumlar