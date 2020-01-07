Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı

Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren DJ, geçtiğimiz günlerde Sevda Demirel'le el ele görüntülenmişti. Dün rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken Neslihan Doğrusöz'le evlililik sinyali verdi. Magazin dünyası şimdilerde bu haberle çalkalanıyor.

''Doruk'un bir fotoğrafına aşık oldum''

Sevda Demirel hastane önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.

Evliliğe yeşil ışık

Doruk Doğrusöz ise yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.

''Türk halkının ne gördüğü umrumda değil''

Yarın annesinin yanına geleceğini ve iki ailenin bir araya gelip yemek yiyeceklerini duyuran Sevda Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz."

El ele görüntülenmişlerdi

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ikilinin birliktelikleri önceki akşam Harbiye'deki bir mağazadan çıkarken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. El ele görüntülenen çift kısa süreli panik yaşamıştı.