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Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı
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TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'i sunan ve aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, hastanelik oldu. Sırtında sıcak su torbası patlayan Sayan'a nazar değdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel şarkıcı ve sunucu Seda Sayan "Bu nasıl bir gözdür yarabbim" diyerek yanan sırtını paylaşarak hayranlarını şoke etti. 

Sırtı cayır cayır yandı 

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan'a nazar değdi. Sayan'ın sırtında su torbası patladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda su toplayan sırtını paylaşarak "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür yarabbim bu" dedi.

Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı

Ünlü isimler yorum yağdırdı 

Sırtında yanıklar meydana gelen Seda Sayan, hastanelik olmasıyla ilgili yapılan bir haberi paylaşarak "Nazar, sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi. Sayan'ın paylaşımına hayranları başta olmak üzere ünlü isimler de yorum yağdırdı. Işıl Rençber, Seray Sever, Hatice, Nur Yerlitaş, Deniz Seki, Demet Akalın, Ebru Destan başta olmak üzere pek çok ünlü isim Sayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

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