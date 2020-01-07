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Irina Shayk kimdir çocuk parkındaki kaydırağa sıkışan manken görenleri şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde Bradley Cooper'le ayrılan Irina Shayk uzun bacakları nedeniyle, kızı Lea ile birlikte gittiği çocuk parkındaki kaydırağa sıkıştı.

Irina Shayk kimdir çocuk parkındaki kaydırağa sıkışan manken görenleri şoke etti!
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Bir süre önce çocuğunun babası Bradley Cooper'la yollarını ayıran güzel manken İrina Shayk annesi ve kızı Lea ile birlikte bir oyun parkına gittiler.  33 yaşındaki İrina Shayk, uzun bacakları nedeniyle çocuğuyla oynarken bindiği kaydırağa sıkıştı. Güzel mankeni bu şekilde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. 

KAYDIRAĞA SIKIŞTI 

Annesi Olga'nın da eşlik ettiği Shayk, 2 yaşındaki Lea ile oynamaya başladı. Shayk, bir ara kızıyla oynarken çocuklar için yapılan kaydıraktan aşağı kaymaya çalıştı. Tam da bu sırada uzun bacakları nedeniyle kaydırağa sıkıştı. Eğlenceli görüntüler yaşanmasına neden olan Shayk, bir süre sonra gülerek ayağa kalktı. 

IRINA SHAYK KİMDİR?

İrina Şeyhlislamova, 6 Ocak 1986, Yemanjelinsk, baba tarafından Tatar asıllı Rus model. 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınır. Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur. Shayk, Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde Rus bir anne ile Tatar bir babadan dünyaya gelmiştir. 2010 yılında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşamış bu ilişkisini 2015 yılı Ocak ayında sonlandırmıştır. Şimdilerde ise ünlü Amerikalı oyuncu Bradley Cooper ile beraberdir. Rus manken İrina Shayk, bir moda ajanı tarafından keşfedildiğinden bu yana fazla uzun zaman geçmedi. Ama o sadece 4 yılda hem ülkesinin hem de dünyanın en gözde mankenleri arasına girdi. İrina Shayk, Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model ayrıca uluslararası en iyi model unvanına sahiptir.İrina Shayk, The Book of Bra' adlı kitabının tanıtımı ve bir mağazanın açılışı için 17 Nisan 2012 tarihinde İstanbul'a geldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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