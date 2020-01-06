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Kışın kullanılan ruj renkleri neler bordo tonlar tercih edin!

Soğuk kış aylarına yakışır tonlarda ruj tercih etmek iyi bir makyajın sırlarından. İşte kış mevsiminin vazgeçilmez ruj renkleri!

Kışın kullanılan ruj renkleri neler bordo tonlar tercih edin!
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Doğru ve iyi bir makyaj için kullandığımız ürünlerin de mevsimine uygun olması şart. Kış mevsimine yakışır tonlarda ruj tercihi makyajınızın vurucu unsurlarından biri olacak. İşte kış mevsiminin vazgeçilmez ruj renkleri!

Nude tonlar 

Bu 'yok gibi' ruj trendi birkaç senedir fazlasıyla popüler. Daha sade ya da daha ten ve pembe renkler diye tanımladığımız nude tonlarındaki rujlar yoğun göz makyajları ile kullanılabilir.

Bordo tonlar 

Koyu bordo tonlardaki rujlar kış aylarının şüphesiz vazgeçilmezi. Hem sedefli hem de mat olarak tercih edebileceğiniz bu rujlar, kış renkleri ile yaptığınız tüm kombinler ile mükemmel duracak!

Kırmızı 

Kırmızı ruj vazgeçilemez bir klasik. Tüm renk skalası değişse bile, kırmızı hala orada olacak.

Kahverengi rujlar 

Tercih etmesi cesaret gerektiren ve ten rengine uygun tonunu bulmanın zor olabileceği kahverengi tondaki rujlar kış trendleri arasında yerini alıyor.

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