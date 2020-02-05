Tarçınlı kolay kek nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Tatlıların ama en çok da kekin vazgeçilmez baharatlarından biridir tarçın. Enfes aroması ve buram buram tarçın kokusu, yumuşacık yapısıyla bu kek sizi mest edecek. İster çayın ister kahvenin yanında büyüleyici tadıyla eşlik edecek bir tat. Üstelik yapılışı oldukça kolay. İşte nefis tarçınlı kolay kek tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un

Hazırlanışı:

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın ve üzerine toz şeker ilave ederek güzelce çırpın. Ardından süt, sıvı yağ ve suyu ilave ederek çırpmaya devam edin.

Tarçın, un, kabartma tozu ve vanilyayı harca eleyerek azar azar ilave edin. Bir yandan da güzelce çırpın. Orta koyuluktan akışkan kıvamlı bir kek harcı elde edin. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin ve piştiğinden emin olduğunuzda fırından alıp soğumaya bırakın. Tamamen soğuyunca dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!