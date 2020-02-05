Asma yaprağında sardalya nasıl yapılır enfes bir tat!

Balık sağlık açısından kış sezonunda sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerden. Sardalya balık tercihiniz için harika bir seçenek. Bu tarif tadına doyum olmayan asma yaprağıyla zenginleşen enfes bir lezzeti sizlere sunuyor. İşte nefis asma yaprağında sardalya tarifi!

Malzemeler:

500 gram sardalya balığı(temizlenmiş ve kılçığı alınmış)

15 adet asma yaprağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Ayıklanmış sardalyalarınızı soğuk bir sudan geçirerek artıklardan iyice temizleyin ve arındırın. Temizledikten sonra bir süzgecin içine alarak suyun iyice akmasını sağlayın. Sardalyaları geniş bir kaba alarak içine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabibere ekleyerek iyice yedirin. Çeşnilendirdiğiniz ve zeytinyağı koyduğunuz sardalyaları 15-20 dakika boyunca bu şekilde dinlendirin. Asma yapraklarını damarlı kısmını üste gelecek şekilde yerleştirin, saplarını koparın ve sardalyaları bu kısmın içine gelecek şekilde yerleştirerek sarın. Asma yapraklarınız bitene dek sarmaya devam edin. Izgara tavanızı ocağa alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Kalan zeytinyağını tavaya dökün ve yayın. Tavanız ısındıktan sonra sarılmış sardalyaleri tavaya yerleştirin. Asma yapraklarının rengi değişip hafif solduklarında diğer yüzeyi çevirerek pişirmeye devam edin. Her yüzey yaklaşık 4-5 dakika pişecektir. Sıcak servis edin. Afiyet olsun!