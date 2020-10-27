Hangi gebelikler perinatoloji uzmanı ile yürütebilmeli uzmanlar açıklıyor!

Gebelik dönemindeki riskli durumları belirleyip, buna göre gebelik takibini ve gerekli tedaviyi planlayan perinatoloji dalı, riskli gebelik yaşayan kadınlar için büyük önem taşıyor. Gebelik sırasında ve gerekirse gebelik öncesinde belirli periyotlarla tüm kadınların perinatolog tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Nuri Danışman, “Risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi 12 hafta ve doğum sonrasındaki ilk altı haftalık dönemi de kapsayan süreçte anne ile fetusun (anne karnındaki bebek) iyilik hali kontrol altında tutulmalı. Özellikle çoğul gebeliklerde yaşanabilecek sorunları ortaya çıkarmak için ise çok daha erken tarama yapılmalı ve tanı konmalıdır” dedi.

‘Güvenli gebelik, güvenli doğum’ bakış açısı ile sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar yaratma amacı taşıyan perinatoloji disiplini, riskli gebeliklerin yönetiminde büyük önem taşıyor. Gebelikte hipertansiyon, diyabet, doğum sürecinde kanamalar, erken eylem-doğum ve akraba evlilikleri gibi risk faktörleri sıkça görülen obstetrik problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Günümüzde tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri yaygın olarak uygulandığından dolayı, çoğul gebelikler de daha sık görülüyor. Riskli gebelikler çalışma alanı, her ülkenin şartlarına göre değişiklik gösterse de, daima ilk sırada çoğul gebelik sorunları geliyor.



İKİZ GEBELİK SÜRECİ PERİNATOLOJİ UZMANI İLE YÜRÜTÜLMELİ

Özellikle iki ya da daha fazla bebek beklenilen çoğul gebelikler, riskli gebelikler tanımının ilk sırasında yer alıyor. Çoğul gebeliklerde bebeklerin, herşey sorunsuz ilerlerlerse, genellikle tekil bebek gibi 26-28. haftaya kadar benzer şekilde büyüyebildiğini ancak sonrasında olası sorunların belirmeye başladığını söyleyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Nuri Danışman, “Mümkünse tüm izlemin, şartlar el vermiyor ise 1. ve 2. trimester taramalarının mutlaka perinatoloji uzmanı tarafından yapılması, sonrasında da hiç değilse doğuma yakın sürecin mutlaka perinatoloji uzmanı olan bir merkezde yönetilmesi önem taşıyor.” dedi.



ÇOĞUL GEBELİKLERDE SIK GÖRÜLEN RİSKLER

İkiz gebeliklerde, doğum ve doğum sonu anne-bebek riskleri iki katına çıkar gibi düşünülse de aslında bu oranın yedi kata kadar artabileceğini belirten Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Nuri Danışman, “Erken eylem ve doğum, gebelik şeker hastalığı, gebelik hipertansiyonu, rahim ağzı yetmezliği, erken su kesesi açılması, gebelik-doğum-doğum sonu kanamalar ve gelişme geriliği çoğul gebeliklerde sık görülen risklerdir. Perinatoloji klinikleri, gebeliklerde yaşanabilecek bu tür problemleri mümkün olduğu kadar erken tespit edip, kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı olabilmek adına 1. ve 2. trimester taramalarını detaylı bir şekilde gerçekleştirir. Perinatoloji uzmanının izleminde ultrasonografi en önemli araçtır. İlk detaylı ultrason incelemesi 12-14. haftada yapılır ve sonrasında sürece göre bir izlem belirlenir. Her annede hipertansiyon, diyabet, düşük ve kanama riski olsa da ikiz bebek taşıyan annelerde bu problemler daha sıktır. Perinatoloji uzmanları da bu olasılıkları erkenden taramaya ve tanımaya çalışır. Ayrıca erken doğum oranı tekil gebeliğe göre yüksek olduğu için serviks-rahim ağzının ultrasonografik izlemi de önemlidir” diye konuştu.



ÇOĞUL GEBELİKTE BESLENMEYE DİKKAT EDİN!

Çoğul gebeliklerde, anne adayının alacağı ağırlığın normalden biraz daha fazla olacağını söyleyen Prof. Dr. A. Nuri Danışman, “Mümkünse diyetisyen önerisinin alınması beslenme düzeni açısından faydalıdır. Kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, alınan besinlerin kabaca yüzde 40’ının yağ, yüzde 20’sinin karbonhidrat, yüzde 40’ının da proteinden oluşması pratik olarak doğrudur. Demir, D vitamini ve omega başta olmak üzere besin desteklerinin de önemi kabul edilmektedir. Çoğul gebeliklerde gereksiz ağırlık artışı başlı başına bir risktir” dedi.

İKİZ BEBEKLERDE DOĞUM

Çoğul gebeliklerde doğum yöntemi ile ilgili hep spekülasyonlar olmaktadır diyen Prof. Danışman, konu ile ilgili şunları söyledi: “Çoğul gebeliklerde sezaryen doğum oranının yüksek olduğu bir gerçektir. Ama özellikle, plasentalar ve amnionların ayrı olduğu çift yumurta ikizlerinde, iki bebek de başları ile doğum yoluna yönelmişler ve kondisyonlar uygun ise vajinal doğum beklenir. Ender de olsa ilk bebeğin vajinal doğumunun ardından ikinci bebek için müdahale veya sezaryen gerekebilir. Doğum endikasyonunda perinatolojik yorum önemlidir.”