Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler!

Şarkıcı Hatice, oğlu Ateş'in 5 bin lira olan nafakasını 15 bin liraya çıkarmak için eski eşine dava açan Ivana Sert'e tepki gösterdi. Hatice, "Ticaret evliliği yapıp erkeği haraca bağlamak oluyor bu, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adamdan çocuk yapmasaydın!" ifadelerini kullandı.

HATİCE'DEN IVANA'YA OLAY SÖZLER

Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi. Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan şarkıcı Hatice ise Ivana Sert'e "Ticaret evliliği yapıp erkeği haraca bağlamak oluyor bu, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adamdan çocuk yapmasaydın!" diyerek ateş püskürdü.

"ÇOCUK YAPMAYACAKSIN O ZAMAN"

Şarkıcı Hatice ise Ivana Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."



Kaynak: Hürriyet