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Hanife Gürdal'ın "Sen kapalı değil miydin?" diyen takipçisine tükürdüğü video olay oldu!

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, kendisine küfür eden takipçisine çektiği videoda takipçisine tükürerek tepki gösterdi.

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Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendisine küfreden takipçisini ifşaladı. Video çekerek tepkisini gösteren Hanife Gürdal, çektiği videoda takipçisine tükürdü.

Küfürlü mesaj küplere bindirdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hanife Gürdal, Instagram'ının hikaye kısmında kendisine "Sen önceden kapalı değil miydin o...?" mesajını atan kişiyi ifşa etti. Kendisine küfür edilen Gürdal sinirine hakim olamadı ve tepkisini tükürerek gösterdi.

Küfreden takipçisini ifşa etti

Gürdal, daha sonra geçmişe dönük hakaret ve müstehcen görüntüler atan kişileri mahkemeye vereceğini söyledi. Fenomen gelin adayı şunları söyledi: "Şimdi paylaştığımız videoda da neden tanımadığımız birine saçma sapan küfür ederiz onu gördük. Kendisi 52 bin fake takipçisi ile prim kasmaya çalışmış belli ki. 'Bak ben bunu bunu dersem Hanife kavga eder benimle. O Hanife benimle kavga ederse beni adam yerine koymuş olacak' demiş. 'İnsanlar da beni adam zannedecek' demiş. Bakalım fotoğrafta paylaştığım kişiyi adam zannettik mi arkadaşlar?" diyen Hanife konuşmasını ekrana tükürerek bitirdi.

"Hodri Meydan"

Daha sonraki davalar için annesine vekalet veren Hanife, "Günaydın arkadaşlar bana küfür eden arkadaşı mahkemeye vermeye gidiyorum. Çünkü artık canıma tak etti. Bundan sonra annemi vekil tayin ediyorum. Annem daha çok sinirleniyor böyle şeylere. Şimdi notere gidiyorum anneme vekalet vermeye. Bunda sonra canlı yayın yaptığımda bana küfür eden, mahrem yerlerini yollayan, hakkımda olup olmadık şeyler konuşanları tutacağız. Hakkında şikayette bulunacağız. Cesareti olan istediği kadar konuşabilir. Hodri meydan" dedi.

 

 

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