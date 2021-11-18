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Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
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EXXEN'de yayınlanan "Konuşanlar" programı ile izlenme rekoru kıran Hasan Can Kaya, TikTok'ta da rekor kırdı.  Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu yerle bir eden Kaya, sosyal medya platformunda 1 milyardan fazla izlendi.

"Konuşanlar" programıyla hayatımıza giren ve Türkiye'nin güldüğü adam olarak bildiğimiz Hasan Can Kaya başarıdan başarıya koşuyor.

TİKTOK'TA 1 MİLYARDAN FAZLA İZLENDİ

Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'e transfer olan Hasan Can Kaya, birkaç ay sonra Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaşmıştı. Kısa sürede büyük başarı elde eden Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika'nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres'i bile geride bıraktı. Ünlü komedyen Ellen DeGeneres988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya 1 milyardan fazla izlendi.

 

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