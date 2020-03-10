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Blini nasıl yapılır enfes mi enfes!

Kahvaltıda tüketebileceğiniz hem pratik hem de ekonomik bir lezzet mi arıyorsunuz? Bu tarif tam da sizlere göre. İşte hazırlanışı!

Blini nasıl yapılır enfes mi enfes!
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Blini nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarda tüketebileceğiniz oldukça pratik bir lezzetle tanışmak istemez misiniz? İşte karşınızda Blini! Rus krebi olarakta tanınan bu şahane lezzet pastanelerimizde sıklıkla gördüğümüz simit, poğaça gibi Rusya'nın kafe ve restoranlarında oldukça popüler.Bizm krebimizden biraz daha farklı olan bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

2 adet yumurta, 1/2 tatlı kaşığı tuz,1 yemek kaşığı şeker,1 su bardağı elenmiş un,1 su bardağı süt,2 yemek kaşığı sıvı yağ,2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Hazırlanışı: 

Yumurtayı tuzla birlikte geniş bir kapta köpürene kadar çırpın.Şekeri, yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.Unu azar azar eleyerek ekleyin. Çırpın.Bir krep tavasını ısıtın ve biraz sıvı yağ ile yağlayın.Yağladığınız tavaya yarım kepçe kadar dökün ve tüm tabana yayın.Bir süre pişmesini bekledikten sonra ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin. Piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağısürün.Tüm harcı bu şekilde hazırlayın.İçerisini dilediğiniz gibi doldurarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz sade ve rulo bir şekilde sararak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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