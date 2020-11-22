İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile düet yaptı. İki ünlü ismin söylediği ''Mavi Mavi'' şarkısının düeti izleyenleri mest etti.

İbrahim Tatlıses'in gözleri doldu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı. Uzun aradan sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı elini yüzüne götürerek gözyaşlarını gizledi.

İbo Show'da ünlüler geçişi

Öte yandan İbo Show'un diğer konukları ise ünlü oyuncular Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve şarkıcı Kubat'tı. Kubat en güzel şarkılarını izleyenler için seslendirirken, Olgun Şimşek de uzun bir aradan sonra canlı yayında şarkı söyledi.