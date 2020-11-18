Sabah uyanınca yapılmaması gerekenler alarmınızı ertelemeyin!

Yoğun iş temposu ve zor hayat koşullarıyla birlikte işten eve kendimizi zar zor atıyoruz. Hemen güzel bir uykuya dalmak hepimizin hayali oluyor. Akşamları ne kadar erken uyursanız uyuyun sabahları güne enerjiniz düşük başlıyor ve gün içerisinde verimsiz zaman harcıyorsanız sabahları uyandığınızda bu hataları yapıyor olabilirsiniz. Uyanır uyanmaz fark etmeden yaptığınız bu hatalar enerjinizin düşük olmasına neden olabiliyor. Peki sabah uyanınca asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İşte sabahları uyandığınızda asla yapmamanız gereken 6 alışkanlık!

Erteleme düğmesine basmayın

Yapılan araştırmalara göre uyku uzmanları alarmları ertelemenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Ne kadar fazla ertelemeye basarsanız, o kadar fazla uyku döngüsüne geri gidersiniz. Bu da sizin uyandığınızda daha yorgun ve tembel olmanıza neden olacaktır. Bu nedenle saatiniz çalar çalmaz yataktan çıkmayı deneyin.

Yatakta kıvrılıp kalmayın

Uyandığınızda yatakta hala yatıyorsanız, kollarınızı ve bacaklarınızı gerin. Yatağın içerisinde gerinmek, sizi daha mutlu ve güvende hissetirecektir. Ne kadar çok gerinirseniz, gün boyu kendinizi o kadar daha mutlu hissedeceksiniz. Yatakta kıvranıp kalanlardansanız işiniz biraz zor. Kedi gibi kıvrılıp uyananlar stresli ve uykulu olmaya daha çok meyillidir.

Kahve içmeyin

Sabahları uyanır uyanmaz kahve içenlerdenseniz dikkat! Genellikle uykunun açılması için yapılan bu davranış aslında vücutta bulunan kortizol üretimini azaltıyor ve bu da gün içerisinde daha az enerjinizin olmasına neden oluyor. Kahve içmek istiyorsanız bunu saat 9.30'dan sonraya saklamanız sizin yararına olacaktır. Çünkü sabahları vücudumuz daha fazla kortizol yani enerji üretmektedir.

Uyanır uyanmaz mailinizi kontrol etmeyin

Uyanır uyanmaz maillerize, mesajlarınıza bakıyorsanız bu sizin dikkatinizi dağıtarak sorumlulukları yerine getirmenizi engelleyebilir. Gelen kutunda akılsızca gezinmektense, üretken işlere odaklanın.

Yatağınızı düzeltin

Sabahları uyanınca yatağı düzeltip çıkmak biraz zor oluyor. Bırakın yatağı toparlamayı neredeyse üstümüzü başımızı bile zor toparlıyoruz. Ama yatak toplama alışkanlığının üretkenlikle alakalı olduğunu biliyor muydunuz? Yani yatağını düzeltip bırakmak günün geri kalanında üretkenliğini artırmakla ilişkilendiriliyor.

Karanlık ortamda uyanmayın

Vücudumuz genel olarak ışığa ve karanlığa hasas bir yapıya sahiptir. Az ışıkta uyanmamaya çalışmalısınız. Çünkü beyniniz bunu yanlış algılayabilir. Daha uykulu hissetmenizi sağlayacaktır. Uyanır uyanmaz perdelerinizi açın ve kalktığınızda dışarısı hala karanlıksa mutlaka güçlü bir ışık açın odanızı aydınlatın.