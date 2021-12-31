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İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay: Canına okudular

Prof. Dr. İlber Ortaylı "2021 yılında çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna "İmtihan sisteminin canına okudular" diye yanıt verdi.

İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay: Canına okudular
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayın "Devlet teşkilatına alınan insanların, kötü kayırma yöntemleriyle alınması" olduğunu söyledi.

Ortaylı, Kafa TV'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Işık'ın, "2021 yılında en çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

 

"İmtihan sisteminin canını okudular, bu çok kötü. Bunu hem ayıklayamayız hem de ehliyetsiz alt kademelerin elinde devlet batar. Ehliyetsiz memur, genel müdür, bakan tayin etmekten daha kötü bir şeydir. Bu bir tehlike, iyi bir şey değil. İmtihan sistemini düzeltmek lazım, yazılı yapıyor sözlüde 90 alanı düşürüyor. Saçma sapan sistem"

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