search menu
search
close

Ceviz kabuğunun faydaları cilt yaşlanmasını geciktiriyor!

Ceviz kabuğunun faydaları neler? Sağlık açısından pek çok yararı bulunan ceviz kabuğunun insan sağlığına olan faydaları mucizevi etki yaratıyor.

Ceviz kabuğunun faydaları cilt yaşlanmasını geciktiriyor!
-A A+

Ceviz kabuğunun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunduğunu biliyor muydunuz? Doğanın en büyük nimetlerinden biri olan cevizin kendisi kadar kabuğu da oldukça faydalıdır. İçerisinde yüklü miktarda B vitamini barındıran ceviz kabuğunun bilinmeyen faydalarına gelin beraber bakalım. 

Bağışıklık arttırıyor 

Ceviz kabuğu bağışıklığı arttırmaktadır. Birçok insanı hastalıktan koruyan ceviz kabuğu hastalıklara karşı kalkan görevi görmektedir. 

Cilt yaşlanmasını geciktiriyor 

Ceviz kabuğunun içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Özellikle B vitamini bakımından oldukça fayda sağlayan ceviz kabuğu cilt yaşlanmasını geciktirmektedir. Doğal bir antioksidan etkisi yaratan ceviz kabuğu cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamaktadır. 

Gözaltı morluklarına iyi geliyor 

Gözaltı morluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ceviz kabuğu suyundaki sakinleştirici madde olduğundan koyu halkaların hızlı bir şekilde giderilmesine yardımcı olacaktır.

Saç rengini düzenliyor 

Ceviz kabuğu,  doğal bir saç renklendiricisi olarakta kullanılmaktadır. Saça parlaklık ve ışıltı kazandıran bu yöntemi mutlaka uygulamalısınız. 

Ceviz kabuğu maskesi 

Malzemeler:

 Yarım fincan ceviz kabuğu,  2 su bardağı su

Hazırlanışı: 

Yarım fincan ceviz kabuklarını alın, bir kaseye koyun ve üzerine 2 su bardağı dökün, kaynatın, 10 dakika kadar soğuduktan sonra yemeklerden yarım saat önce için.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İftar sonrası 15 dakikalık egzersizler hayat kurtarıyor! İftar sonrası 15 dakikalık egzersizler hayat kurtarıyor!
Fitness
Bayat pideden enfes tatlı tarifi! Bayat pideden enfes tatlı tarifi!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona açıklaması!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Ünlü modelin son paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Bahçenizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?
Mankenliği bıraktı! yeni mesleği ise duyanları şoke etti!
Mankenliği bıraktı! yeni mesleği ise duyanları şoke etti!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Ünlü sunucunun koronovirüs olduktan sonraki değişimi sevenlerini üzdü!
Ünlü sunucunun koronovirüs olduktan sonraki değişimi sevenlerini üzdü!
Önceki Haberler
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın en acı Anneler günü!Sözleri yürek yaktı
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın en acı Anneler günü!Sözleri yürek yaktı
Arda Turan'dan bomba açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum!
Arda Turan'dan bomba açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum!
İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ!
İşte karaciğeri temizleyen mucizevi yağ!
Serenay'dan mini şortlu olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Serenay'dan mini şortlu olay paylaşım! Beğeni yağdı!
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu şoke etti!
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu şoke etti!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
Sürekli dişlerini sıkanlar aman dikkat!
İşte Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine gelecek bomba isim
İşte Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine gelecek bomba isim
Kanal D haber sunucusu Buket Aydın istifa etti!
Kanal D haber sunucusu Buket Aydın istifa etti!
Yorumlar