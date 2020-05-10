Ceviz kabuğunun faydaları cilt yaşlanmasını geciktiriyor!

Ceviz kabuğunun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunduğunu biliyor muydunuz? Doğanın en büyük nimetlerinden biri olan cevizin kendisi kadar kabuğu da oldukça faydalıdır. İçerisinde yüklü miktarda B vitamini barındıran ceviz kabuğunun bilinmeyen faydalarına gelin beraber bakalım.

Bağışıklık arttırıyor

Ceviz kabuğu bağışıklığı arttırmaktadır. Birçok insanı hastalıktan koruyan ceviz kabuğu hastalıklara karşı kalkan görevi görmektedir.

Cilt yaşlanmasını geciktiriyor

Ceviz kabuğunun içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Özellikle B vitamini bakımından oldukça fayda sağlayan ceviz kabuğu cilt yaşlanmasını geciktirmektedir. Doğal bir antioksidan etkisi yaratan ceviz kabuğu cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamaktadır.

Gözaltı morluklarına iyi geliyor

Gözaltı morluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ceviz kabuğu suyundaki sakinleştirici madde olduğundan koyu halkaların hızlı bir şekilde giderilmesine yardımcı olacaktır.

Saç rengini düzenliyor

Ceviz kabuğu, doğal bir saç renklendiricisi olarakta kullanılmaktadır. Saça parlaklık ve ışıltı kazandıran bu yöntemi mutlaka uygulamalısınız.

Ceviz kabuğu maskesi

Malzemeler:

Yarım fincan ceviz kabuğu, 2 su bardağı su

Hazırlanışı:

Yarım fincan ceviz kabuklarını alın, bir kaseye koyun ve üzerine 2 su bardağı dökün, kaynatın, 10 dakika kadar soğuduktan sonra yemeklerden yarım saat önce için.