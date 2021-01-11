Duvar boyası rengi nasıl seçilir işte duvarlarda nötr renkleri kullanma kılavuzu

Marshall, kış aylarında evini boyatmaya hazırlanan ve ev dekorasyonunda nötr renkleri denemek isteyenler için ipucu niteliğinde bir kılavuz hazırladı.

Renk uzmanlarına göre, her odanın canlı bir renge ihtiyacı yok! Bazen odaya bir tane siyah obje yerleştirmek başka hiçbir renk ile sağlanamayacak bir derinlik ve statü hissi sağlar.

Nötr renkler kendi başına da çarpıcı olabilir. Farklı bir etki yaratmak için nötr bir renk şemasını farklı biçimlerde kullanmak, örneğin tek bir rengin değişken tonlarını uygulamak en çarpıcı ve zarif dekoratif etkilerden birini oluşturabilir ya da gri ve beyaz kombine edilerek nötr bir renk paleti canlı, yaratıcı ve zarif bir yapıya dönüşebilir. Koyu nötrler ise büyük ya da küçük bir odada mucizeler yaratabilir.

BÜYÜK ODALARA SICAKLIK

Koyu nötrler bol miktarda ışık alan özellikle de güney cepheli büyük odalar için mükemmeldir. Koyu bir renk tonunun, güçlü ışığın zayıf renkleri ağartıyormuş gibi durduğu mekâna zenginlik ve derinlik katar Geniş bir yatak odasında kullanacağınız altın toprak rengi duvarlar, görkemli ve zarif görünürken sıcak ve rahatlatıcı bir atmosfer oluşturur. Geniş bir oturma odasında ise zarif bir görünüm yaratmak için koyu nötr renkteki duvar ile tüm çerçeveler üzerindeki canlı beyaz arasında bir kontrast yaratılabilir.