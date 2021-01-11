search menu
search
close

Duvar boyası rengi nasıl seçilir işte duvarlarda nötr renkleri kullanma kılavuzu

Kış gelmeden evinin duvarlarında nötr renkleri kullanmak isteyenler için hayat kurtaran ipuçları haberimizde.

Duvar boyası rengi nasıl seçilir işte duvarlarda nötr renkleri kullanma kılavuzu
-A A+

Marshall, kış aylarında evini boyatmaya hazırlanan ve ev dekorasyonunda nötr renkleri denemek isteyenler için ipucu niteliğinde bir kılavuz hazırladı.

Renk uzmanlarına göre, her odanın canlı bir renge ihtiyacı yok! Bazen odaya bir tane siyah obje yerleştirmek başka hiçbir renk ile sağlanamayacak bir derinlik ve statü hissi sağlar.

Nötr renkler kendi başına da çarpıcı olabilir. Farklı bir etki yaratmak için nötr bir renk şemasını farklı biçimlerde kullanmak, örneğin tek bir rengin değişken tonlarını uygulamak en çarpıcı ve zarif dekoratif etkilerden birini oluşturabilir ya da gri ve beyaz kombine edilerek nötr bir renk paleti canlı, yaratıcı ve zarif bir yapıya dönüşebilir. Koyu nötrler ise büyük ya da küçük bir odada mucizeler yaratabilir.

BÜYÜK ODALARA SICAKLIK

Koyu nötrler bol miktarda ışık alan özellikle de güney cepheli büyük odalar için mükemmeldir. Koyu bir renk tonunun, güçlü ışığın zayıf renkleri ağartıyormuş gibi durduğu mekâna zenginlik ve derinlik katar Geniş bir yatak odasında kullanacağınız altın toprak rengi duvarlar, görkemli ve zarif görünürken sıcak ve rahatlatıcı bir atmosfer oluşturur. Geniş bir oturma odasında ise zarif bir görünüm yaratmak için koyu nötr renkteki duvar ile tüm çerçeveler üzerindeki canlı beyaz arasında bir kontrast yaratılabilir.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kahveli vücut peelingi nasıl yapılır? Kahveli vücut peelingi nasıl yapılır?
Öneriler
İtirafıyla ailesinden uyarı yiyen İrem'den yalanlama! İtirafıyla ailesinden uyarı yiyen İrem'den yalanlama!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
"Kendimi tatmin ederken anneme yakalandım" itirafına babası...
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Hazal Kaya yaptığı fedakarlıkla kalpleri fethetti!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu olay oldu!
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu olay oldu!
Karayipler'de tatil yapan Şeyma'nın bikinili pozları dudak uçuklattı!
Karayipler'de tatil yapan Şeyma'nın bikinili pozları dudak uçuklattı!
İşte Osmanlı'nın ilk genelev patroniçesi!
İşte Osmanlı'nın ilk genelev patroniçesi!
Önceki Haberler
İşte varisin en etkili tedavi yöntemi!
İşte varisin en etkili tedavi yöntemi!
Annesini kaybeden Hande'den yürek burkan paylaşım!
Annesini kaybeden Hande'den yürek burkan paylaşım!
En sık karşılaşılan burun sorunlarına aman dikkat!
En sık karşılaşılan burun sorunlarına aman dikkat!
Genç bir kadınla görüntülenen Yılmaz Erdoğan'dan sert tepki!
Genç bir kadınla görüntülenen Yılmaz Erdoğan'dan sert tepki!
Sporcu kahvaltısı: Sağlıklı pankek tarifi!
Sporcu kahvaltısı: Sağlıklı pankek tarifi!
Bekarken bunları yapıp vaktinizi boşa harcamayın!
Bekarken bunları yapıp vaktinizi boşa harcamayın!
Profiterolü kıskandırır: Elmalı bisküvi topları
Profiterolü kıskandırır: Elmalı bisküvi topları
Şifası kendinden: Terbiyeli sebze çorbası
Şifası kendinden: Terbiyeli sebze çorbası
Yorumlar