Frutaryen diyeti nedir hem kilo verdiriyor hem de depresyonu iyileştiriyor!

Son dönemlerde oldukça popüler olan frutaryen diyeti hakkında bilmediklerinizi bir araya getirdik! Frutaryen diyeti kilo verdiriyor mu? Mevye ve sebzelerle yağabileceğiniz frutaryen diyeti aynı zamanda depresyonun iyileşmesinede yardımcı olarak psikolojiyi de düzeltiyor. Diyetisyen Neslihan Aktepe, bitkilere dayalı bu diyetin yararlarını ve zararlarını paylaştı! İşte frutaryen diyetine dair merak edilen her şey!

Son yıllarda teknoloji ile nerede ise aynı hızda ilerleyen yeni diyet akımları ortaya çıkmıştır. Bu diyet akımlarından bazıları kısmen yapılabilirken, bazılarının yapılabilmesi söz konusu bile değildir.

Diyet akımlarını üç başlıkta toplayabiliriz:

Yeterli- dengeli-sağlıklı beslenmeyi önerenler Et ve doymuş yağları önerenler Sadece sebze-meyve önerenler

Sebze-meyveyi esas alan diyet akımları

Vegan: Asla hayvansal gıda tüketmezler. Hatta hayvan kaynaklı kıyafetleri bile kullanmazlar. Vejetaryen: Sadece yaşayan hayvanların ürünleriyle beslenirler. Ovo-vejetaryen: Yumurta dışında hayvansal besin tüketmezler. Lakto-vejetaryen: Süt ve süt ürünleri dışında hayvansal besin tüketmezler. Yumurta için hayvan hayatına son veriliyor görüşü vardır.

Ovo-lakto vejetaryen: Yumurta ve süt ürünleri tüketirler. Günümüzde en çok uygulanan vejetaryen diyetidir. Raw food:Besinleri 40-45 derece arasında pişirerek tüketmek esastır. Çiğ sebze, meyve, kuruyemişler esas alınır. 1 aydan fazla uygulanmamasını öneririm.

Pesketaryen: Protein ihtiyacını balık, süt ve yumurtadan karşılarlar. Fleksitaryen: Ara sıra et veya balık tüketebilirler. Makrobiyotik: Besinlerin % 70-90'ı tahıl, % 30-10`u sebze ve meyvelerden oluşur.

Frutaryen nedir?

Meyveciler olarak da adlandırabileceğimiz bu grup, veganlardan daha katı kurallara sahiptir. Hayvanları korumanın yanında, bitkilerin haklarını gözeterek, toplarken bitkiyi öldürmeyen meyve ve sebzeleri tüketirler. Bitkilerin haklarını gözetmek nedir derseniz, örneğin; havucun topraktan çekilirken zarar görebildiğini düşünüyorlar. Kısacası; tüketilen besinlerin, kendiliğinden dalından düşmüş, fındık, ceviz gibi kabuklu, elma, armut gibi yaş meyvelerdir. Ancak balı sakıncalı saymayıp tüketen bazı frutaryenler de bulunmaktadır.

Frutaryen diyette seçilebilen meyveler

Buruk meyveler; tatlı elma, tatlı kiraz, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, şeftali, armut, papaya, incir, kayısı, mango Asitli meyveler; turunç, ananas, çilek, nar, kivi, kızılcık, ekşi elma Tatlı meyveler; muz, üzüm, kavun, Trabzon hurması

Kurutulmuş meyveler; hurma, incir, elma, üzüm, kiraz, erik, muz, kızılcık. Yağlı meyveler; avokado, Hindistan cevizi, zeytin Bitki çekirdekleri; ay çekirdeği, susam, balkabağı çekirdeği, kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği Sert kabuklu yemişler; pekan cevizi, Brezilya cevizi, ceviz, badem, Antep fıstığı, çam fıstığı, fındık, kayın kestanesi

Frutaryen diyetin faydaları

Kanseri önleme ve tedavide etkilidir Kabızlık ve sindirim sorunlarında iyileşme sağlar Uykusuzluğa iyi gelir. Depresyon tedavisinde etkilidir. Kilo vermeyi hızlandırır Yaraların iyileşmesinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir Cilt-saç ve tırnak sağlığına iyi gelir gibi söylemlerle şeklinde savunmaktadırlar.

Frutaryen diyetin olası zararları

Diyabet ve insülin direnci riski artabilir. Ciddi protein eksikliğine bağlı kilo ve kas kaybı gelişebilir. B12 vitamini, kalsiyum, demir, çinko, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri eksikliği gelişebilir. Beyin fonksiyonları için yeterli vitamin ve mineraller alınamayacağından alzheimer, demans ve depresyon riski artabilir. Frutaryen diyeti yapanlarda, bir süre sonra anoreksiya, duygusal açlık, halsizlik, uykusuzluk, konsantrasyon kaybı, unutkanlık, asabileşme gibi sağlık sorunları gelişebilir. Bu nedenle frutaryenlere tavsiyem, kısa sürede diyet akımlarını bırakmaları olacaktır. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme düzenine göre sebze ve meyveyi dozunda arttırmak en başarılı formül olacaktır. Başarılı formülü desteklemek içinde, düşük glisemik indeksli meyveler tercih edebilirsiniz.