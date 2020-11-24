Eski sevgiliyi nasıl unuturum sevgilinizin kıyafetlerinden kurtulun!

Eski sevgilinizden çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalmış fakat yine de onu unutamamış olabilirsiniz. Sizin için tek çözüm yolu tamamen unutmaya çalışmak ve bu yönde bir şeyler yapmak olacaktır. Onu unutmanızı kolaylaştıracak yöntemleri elmaelma.com olarak biraraya getirdik. İşte eski sevgilinizi hatırlatan ve kurtulmanız gereken 5 unsur!

Onun kıyafetleri

Eski sevgilinizin büyük boy gömlekleriyle dolaşmak ve onları koklamak size iyi geliyor olabilir. Ancak, giyinmek için kendi kıyafetlerinizi tercih edin. Eski sevgilinizin kıyafet ve eşyalarından kurtulun. Ayrıca, ayrılıklar alışveriş çılgınlığı yapmak için mükemmel bir zamandır, bu yüzden onun tişörtlerinden bile daha rahat olan yeni kıyafetler satın alabilirsiniz. Kendinizi böyle zamanlarda şımartmaktan korkmayın.

Şakalaşmalarınız

Eskiden birlikte güldüğünüz şeyleri hatırladığınızda, sizi anlayan başka birinin karşınıza çıkmayacağı hissine kapılmanız çok normal. Aynı hissi karşı tarafın da yaşayabileceğini düşünerek içinizi rahatlatmaya çalışın. Sonuçta hayatta sizi güldüren tek kişi o değil!

Yemek yapışı

Eski sevgiliniz harika yemek yapıyorsa, muhtemelen yalnızlıktan şikayet ettiğiniz bu dönemde en çok ihtiyacınız olan sıcacık yemeklerdir. Ancak, bunu sizin kadar önemsiyor olsaydı, zaten yanınızda olurdu. Yemek yapmak için birine ihtiyacınız olmadığını kabullenerek başlayın. Bu sizin için de iyi bir stres atma yöntemi olabilir.

Hediyeleri

Size her ay yeni bir kolye aldıysa, muhtemelen hediyelerle şımartılmayı özlersiniz. Tabii ki, maddiyat her şey değildir. Sadece sizi hediyelerle kazanmaya çalışan biriyle değil, sizi gerçekten mutlu eden biriyle birlikte olmayı hak ediyorsunuz.

Ailesi

Eğer iyi anlaştığınız küçük kız kardeşi veya annesi varsa, aynı zamanda onları da özleyebilirsiniz. Tabii onlarla konuşmak için dışarı çıkmanıza gerek yok. Sosyal medyayı kullanarak ailesiyle iletişim kurmaya devam edebilirsiniz.