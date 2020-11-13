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İş yapamamaktan şikayet eden şarkıcı Berkay, 2 milyon TL'ye araba aldı!

Popçu Berkay Şahin, garajına yeni bir lüks araç daha ekledi. Şahin, yeni arabasını teslim almaya kızı Arya ile birlikte gitti.

İş yapamamaktan şikayet eden şarkıcı Berkay, 2 milyon TL'ye araba aldı!
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Geçtiğimiz günlerde konser yasaklarından şikayetçi olan ve işini özlediğini belirten ünlü şarkıcı Berkay, yeni bir lüks araç alırken görüntülendi. Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken Berkay, yeni oyuncağı için kesenin ağzını açtı.

2 milyon TL'ye araba aldı

Milliyet'te yer alan habere göre; Berkay Şahin, kızı Arya ile birlikte önceki gün Gayrettepe’deki bir galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu.38 yaşındaki Şahin, bu kez 2 milyon TL’ye Porsche Taycan 4s marka araba aldı.

İş yapamamaktan şikayet etmişti!

Pandemi nedeniyle işleri kesintiye uğradığı için şikayetçi olan sanatçılardan biri olan Berkay, sosyal medya hesabından bu durumu eleştirmişti. Sahnede şarkı söylerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Berkay, “Şarkı söylemeyi işimi yapmayı çok özledim. Yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Eee müzisyeni, rodisi, ses teknisyeni, ışıkçısı, güvenliği, asistanı, menajeri, garsonu, valesi... Ulan herkes? Yoksunuz! Siz kimsiniz? İşiniz ne? Sanat ne? Sanatçı ne? Üreten ne, kimsiniz? Yüce Rabbim yardım etsin tüm bu sektörden ekmek kazanan herkese” notunu ekledi.

 

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