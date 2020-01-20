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Ghee (Sade Yağ) nedir kanserden korunmayı sağlar!

Sade yağ ya da yurtdışında bilinen adıyla ghee yağı, antikanser etkisi gösteren yapısıyla kanserden koruyor. İşte ghee yağının daha önce duymadığınız faydaları!

Ghee (Sade Yağ) nedir kanserden korunmayı sağlar!
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Ülkemizde Anadolu ve Kafkaslarda sade yağ olarak kullanılan ghee yağı vücut için oldukça faydalı bir besin. Öyle ki içerisindeki antioksidan ve antikanser etkili maddeler sayesinde vücudu kanserden koruyor. Ghee yağı yani sade yağ, yağın en saf ve katkısız halini oluşturuyor. İşte ghee ya da bildiğimiz adıyla sade yağın daha önce duymadığınız faydaları!

Antikanser etkili

Yurt dışında bolca tüketilen ghee yağında bol miktarda linoleik asitler bulunur. Bu yağ asitleri ise vücudu kanserojenlerden arındırır ve kanserden korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yeterli oranda bütirik asit üretimi sağladığı için bağırsaktaki zararlı hücreleri temizler ve böylelikle bağışıklık sistemimiz güçlenir.

Kalp krizini önler

Ghee yağında bulunan yağ asitleri kalp sağlığına da etki ederek; kalp krizi ve kardiyolojik hastalıkların önlenmesine yarar.

Antioksidan kaynağı

Ghee yaparken kullandığınız tereyağı doğal ise, ghee yaparken tereyağı K2 ve CLA gibi antioksidanlarına dönüşür. Bu da vücut için oldukça yararlıdır.

Karaciğer sağlığına iyi gelir

Ghee yağı, yararlı yağ asitleri yönünden olcukça zengindir. Bu yönüyle karaciğer sağlığını korumaya yardımcıdır. İçerdiği yağ asitleri karaciğere doğrudan etki eder ve enerji olarak yakılırlar.

Sindirimi kolaylaştırır

Ghee diğer sofra yağlarının aksine, kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirik asit yönünden zengindir. Faydalı bağırsak bakterileri, lifi bütirik asite dönüştürürler ve bu da bağırsak ve sindirimin hızlanmasını sağlar.

Enerji verir

Ghee, yukarıdaki tüm özellikleri sayesinde uzun süreli kalıcı enerji sağlamak için egzersiz öncesinde kullanılabilir. Uzun süre tok kalmaya yarar.

Depresyondan koruyor

Son yapılan araştırmalar depresyon ve ruhsal çöküntülerin yediklerimizle doğrudan alakalı olduğunu gösteriyor. Ghee yağındaki faydaları yağ asitleri ve bilşenler vücudun mutluluk seviyesini artırır.

 

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