Siyah pirincin faydaları neler şeker hastalığına birebir!

Çin mutfağının sevilen yemeklerinin ana maddesi olan siyah pirinç, beyaz pirince oranla sağlık için oldukça faydalı bir besin. Dünyanın en pahalı pirinç çeşitlerinden biri ve aynı zamanda genetiği değiştirilmemiş bir pirinç türü. Bu faydalı gıdanın tüketimi uzmanlar tarafından özellikle tavsiye ediliyor. Üstelik şeker hastalığına da birebir. İşte siyah pirincin daha önce duymadığınız faydaları!

Siyah pirincin faydaları

Genetiğiyle oynanmamış pirinç

Rengini antosianinler, sianidin, 3-0-beta glukositten alan, aromasını da özellikle asetil pirolinden alan siyah pirincin genetiğiyle oynanmamış bir ürün olduğu bildiriliyor. Bu haliyle tamamen doğal ve katkısız bir besindir.

Kas ve sinir dokusuna faydalı

Siyah pirinç beyazına oranla daha fazla magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Şeker hastalarına uygun

Siyah pirincin içerisindeki şeker oranı oldukça azdır. Uzmanlar bu yüzden diyabet hastalarının siyah tüketmesini özellikle tavsiye etmişlerdir.

Lif kaynağı

Siyah pirinç, besin değeri yüksek, magnezyum ve demir açısından zengin bir lif ve mineral deposudur.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Magnezyum hücrelerin enerji üretiminde de kritik bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini artırıyor, bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiriyor.

Yaşlanma karşıtı

Siyah pirincin beyaz pirinçten bir diğer bir farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve yaşlanmanın etkilerini ve kırışıklıkları azaltır.

Kansere karşı kalkan oluşturur

Siyah pirinç DNA hasarlarının azalmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı kalkan oluşturur.

Et tüketmeyenler için ideal

Özellikle lif ve mineral zenginliği açısından yüksek olan siyah pirinç vejetaryenlerin popüler yemeği olarak kabul ediliyor.