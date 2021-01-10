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Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki bu senin evladın!

Stilist Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı eski eşi Yurdal Sert'in nafaka ödememesine "Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin" diyerek tepki gösterdi.

Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki bu senin evladın!
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturacak olan Ivana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödeyemeyen eski eşi Yurdal Sert hakkındaki sorulara da cevap verdi.

"Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz"

2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in ödemediği nafakayla ilgili olarak konuşan Ivana, "Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin." ifadelerini kullandı.

"Ben çocuğum için çalışıyor, ömrümü veriyorum"

Ivana Sert, Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" karşılığını verdi.

2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.

Kaynak: Hürriyet

 

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