Jennifer Aniston 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı!

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston dün 51 yaşına girdi. Aniston'ın 51 yaşına basmasını kutlamak için Interview Dergisi'ne poz verdi. Aniston yaşına rağmen düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle yine herkesi büyüledi.

Takipçileri beğeni yağdırdı

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston dün 51 yaş gününü Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı. Aniston fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaştı ve dedi ki: "Bu doğum günü sürprizi için teşekkür ederim Interview Dergisi. Derginin bugün çıkacağına dair hiçbir fikrim yoktu." Jennifer Aniston'un son paylaşımı takipçilerinden 7,5 milyon beğeni aldı.

Jennifer Aniston Kimdir?

Jennifer Aniston, 11 Şubat 1969 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sherman Oaks şehrinde dünyaya gelmiştir. Her ne kadar Amerika’da doğsa da Jennifer Aniston’ın kökeninin Yunan olduğunu vurgulamak gerekir. Amerika dışında belirli bir sürede ailesi ile beraber Yunanistan’da yaşamış olan Aniston 14 yaşında lise için Birleşik Devletler’e taşınmıştır. Birleşik Devletler topraklarında dünyaya gelen Aniston’ın hem annesi hem de babası sinema alanında faaliyet gösteren kişilerdi. Anne ve babası oyuncu olan Jennifer Anistan da böylelikle yine ebeveynleri tarafından lise yıllarında drama eğitimi alması konusunda teşvik edilmiştir. 1980’li yıllarda lise eğitimini Fiorello H. LaGuardia Lisesi’nde sürdüren Aniston, Annesi Nancy Dow’un yoğun çabaları sonucunda müzik, sanat ve performans alanlarında ciddi bir kariyer yapma fırsatını yakalamıştır. Bu dönemde aldığı eğitim sonrasında çeşitli küçük bütçeli yapımlarda boy gösteren Aniston, çok geçmeden hayatının fırsatına doğru yol almaktaydı. 1994 yılına gelindiğinde, hem sinema hem de televizyon sektöründe irili ufakla birçok rol ile karşımıza çıkan Jennifer Aniston, aynı yıl, Amerikanın önde gelen kanallarından NBC’nin sitkomu olan Friends adlı dizide rol almaya başladı. Dizide başrol oynayan Aniston kısa sürede Amerikan izleyicisinin gönlüne girmeyi başardı.