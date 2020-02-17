Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (50), Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Yaşına rağmen düzgün diziği ve güzelliği ile takipçilerini kendine hayran bıraktıran Lopez, yine büyüledi.

Paylaşımına beğeni yağdı

Instagram'da 114 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, zaman zaman cüretkar paylaşımlarda bulunuyor. Jennifer Lopez, Instagram hesabından beyaz bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Lopez ilerliyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile görenleri büyüledi.

İşte o paylaşım...





Peki Jennifer Lopez kimdir?

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir. Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Jennifer Lopez Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlamıştır. Tüm dünyada plakları 40 milyondan fazla satmıştır. 16 yaşında ilk filmi olan "My Little Girl (Küçük Kızım)"de oynamadan önce sadece müzikal tiyatro oyunlarında yer almıştı. Televizyon dünyasına girişi ise 1990'da Fox TV'nin "Fly Girl" adlı yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi "In Living Color (Yaşayan Renklerde)"de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. Daha fazla TV işi ise oyunculuğunu "Second Chances (İkinci Şans)" ve "Hotel Malibu (Malibu Oteli)"nde göstermesiyle başlar.