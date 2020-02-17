Saç uzatan maske tarifi sonuca inanamayacaksınız!

Saçlarınızın geç uzamasından mı şikayetçisiniz? Endişelenmeyin! Evde uygulayacağınız basit ve pratik saç maskesi sayesinde istediğiniz kısa sürede istediğiniz boya ulaşacak saçlarınız. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey bu maske tariflerini düzenli olark uygulamak olacaktır. Gelin nasıl yapıldığını hep beraber öğrenelim.

3 MALZEMELİ SAÇ UZATAN MASKE

Malzemeler.

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Hepsinin iyice iç içe geçtiğinden emin olun. Maskeniz çok kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yapın. 10-15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın. Hepsi bu kadar!