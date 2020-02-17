Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı!

Sıla, "Yaralım" şarkısında düet yaptığı Nükhet Duru'nun albüm lansmanına katıldı. Ünlü şarkıcı lansmanda gelen hamilelik soruları üzerine hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyerek hamilelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Hamilelik iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcı, 13 Ocak'ta nikah masasına oturduğu şef aşçı Hazer Amani ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini her fırsatta dile getiren Sıla, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi. Sıla muhabirlerin 2 aydır hamile olduğu iddialarını sorması üzerine, hamilelik iddialarını yalanladı.

Sağlık sorunları yüzünden konseri iptal etti

Öte yandan hamile olduğu konuşulan Sıla, Sevgililer Günü'nde Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle son anda iptal etti.