Cinsel hayatı renklendirme tüyoları neler kontrolü elinize alın!

Cinsellik hakkında bildiklerimiz deneyimlerimiz ve okuyup öğrendiklerimiz sayesinde gelişebiliyor. Bu konudaki ufkunuzu geliştirmek için yeniliklere açık olmak gerekiyor. Partnerinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirip ateşleyecek birtakım kolay yollar var. Unutulmaz bir cinsel deneyim yaşamanızı sağlayacak 6 tüyoyu sıraladık!

Kontrolü elinize alın!

Bir geceliğine seks ile ilgili her şeyi kontrolünüz altına alın. Partneriniz, sizin direktifiniz olmadan hareket edemesin. Her şey sizin yönlendirmeleriniz ile gerçekleşsin. Bir sonraki gece ise aynı hakkı ona verin. Yatak odanızın alev aldığını göreceksiniz!

Ara verin, tekrar başlayın

Seks sırasında mola verilmez diye bir konu yok. Her şeyi bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Sevişirken bir sonraki adıma geçmeden kısa bir mola verebilirsiniz. Bu molalar daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.

Okumaktan çekinmeyin

Birçok insan seks hakkında yapılan araştırmalardan, yazılan romanlardan bir haber. Oysa günümüzde yazılmış sayısız erotik roman var. Bu konu hakkında okumak hem bilginizi hem de hayal gücünüzü arttıracaktır. Belki okuduğunuz şeyler deneyimlemek isteyebilir, yatak odanıza yenilik getirebilirsiniz.

Seks sonrası önemli

İyi bir seksten sonra sakın hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmayın. Kalkıp duşa girmek ya da mutfağa gidip buzdolabını karıştırmak yerine yatakta kalın ve partneriniz ile sohbet edin. Seks sonrası rahatlayan bedenleriniz ve zihninizin de etkisiyle hem samimi bir sohbet gerçekleştirebilir hem de etkilerini tüm geceye yayabilirsiniz.