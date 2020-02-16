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Tuzlu kurabiye nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Tuzlu susamlı kurabiye nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Enfes bir atıştırmalık olan bu lezzet çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak!

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
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Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için çay saatlerinizde size eşlik edecek harika bir kurabiye tarifi hazırladık. Ağızda dağılan bu lezzet leblebi gibi birer, ikişer yiyeceksiniz. Peki tuzlu susamlı kurabiye nasıl yapılır? Tuzlu kurabiyenin malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi, hazırlanışı ve tüm püf noktalarıyla tuzlu susamlı kurabiye tarifi! 

Tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri:

250 gram margarin
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Kabartma tozu
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sirke
3 bardak un
Tuz
Yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Sıvı yağ ve margarini karıştırın. Margarin elinizin ısısıyla eridikten sonra yumurta sarısı hariç diğer malzemeleri ekleyin. En son unu ekleyin ve yoğurun. İyi bir kıvam elde ettikten sonra şekil verin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırına dizin. 190 derecede pişirin. Yaklaşık 20 dakikada hazır olacaktır. Afiyet olsun!

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