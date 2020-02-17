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Yılmaz Erdoğan yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı!

Yılmaz Erdoğan, yeni çıkan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabında, oğlu Rodin'in annesi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı.

Yılmaz Erdoğan yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı!
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Çıkardığı şiir kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Yılmaz Erdoğan, "Bin Aşık Yılı Uzakta" isimli şiir kitabını çıkardı. Yılmaz Erdoğan'ın kitabında eski eşi için yazılmış bir şiir de yer alıyor.

Gönderdiği çiçeğin kartına yazmış

Erdoğan, o mısraları "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o şiiri:

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi

Ve az.

Kendi kalesinde mahsur

Hiçbir şifa

Benlik iksirinde bulunmaz.

Seninle çoğalan,

Suya,

Fırtınaya benzeyen

Bilhassa ak

El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen

Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım

Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum

Şaire en lazım element

Sen aydınlıksın bildim

Rodin'e deniz feneri

Sen Afrodit

Akıllı akılsız benzetmelerden

sıkılmış

Bir tek sana müsait.

Homeros'un bahsettiği sensin

Ve İlla ki İlyada

Ve İyyake nestain!

Evvel zaman

Eski taze bir masal...

Aksilikler hediye,

Kollasın patron,

Işığı müjdelesin çocuklar,

Sahiler düş,

Düşler sahi olsun...

Nice masallara

Şükürler

Dualar,

Filmler,

Şarkılar olsun...

 Yılmaz Erdoğan kimdir? 

Yılmaz Erdoğan (d. 4 Kasım 1967, Hakkari), Kürt kökenli Türk oyuncu, yazar ve yönetmen. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkurt özel ödülü sahibidir. İlk kez 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006 yılından itibaren Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evlenip boşanmış olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

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