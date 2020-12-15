Kardeşi Hadise'ye boynuzlu gönderme yapan Hülya Açıkgöz'den yeni açıklama!

Şarkıcı Hadise, yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdı. Hadise'ye en ağır gönderme ise bir ara beraber iş yaptığı ancak şimdilerde küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den geldi. Instagram hesabından boynuz emojili bir paylaşım yapan hülya Açıkgöz'ün bu paylaşımı Hadise'ye bir gönderme olarak algılanmıştı. Açıkgöz, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak kendisini savundu. Açıkgöz, ''Yaptığım paylaşımları Hadise veya aileme bağdaştırmayın'' dedi.

Boynuzlu fotoğraf paylaştı

Annelerinin intihar girişiminden sonra araları açılan iki kardeş Hadise ile Hülya Açıkgöz'ün küslüğü biteceğe benzemiyor. Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile işlerini noktalayınca birbirlerine adeta düşman olmuşlardı. Şimdilerde yurt dışında olan Hülya Açıkgöz, kardeşinin Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddiasının ardından Instagram hesabından boynuz emojili bir paylaşım yaptı. Açıkgöz'ün paylaşımı kardeşine gönderme olarak algılandı.

''Yaptığım paylaşımları Hadise veya aileme bağdaştırmayın''

Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yaptığı paylaşıma, ''Yaptığım paylaşımları Hadise veya aileme bağdaştırmayın. Evet zor günlerimiz oldu.Ancak biz kardeşiz, aileyiz. Aile olmak her zaman ne olursa olsun çok değerli ve önemlidir.” notunu düştü.