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Kavgaya dahil olan Yasmin Erbil'e Ece Ronay'dan ağır sözler

Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki kavgaya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de katıldı. Yasmin Erbil "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum'' dedi.

Kavgaya dahil olan Yasmin Erbil'e Ece Ronay'dan ağır sözler
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Şovmen Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasında süre giden gerginliğe bu sefer de ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil katıldı. Yasmin Erbil ''TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım'' şeklindeki açıklamasıyla dahil olduğu tartışmada Ece Ronay'ın hedefi haline geldi.

AŞAĞILAYAN SÖZLERLE MEYDAN OKUDU

Ece Ronay, Yasmin Erbil'in TikTok fenomenliğini küçük gören açıklamalarına yönelik önce baba Erbil'i aşağıladı, sonra da kızı Erbil'e meydan okudu. Ronay ''Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma'' sözleriyle yüklendi.

''KAPAT ÇENENİ''

Yasmin Erbil'in, babasının absürtlükleriyle meşhur olduğunu ileri süren Ece Ronay, Yasmin'in Yasak Elma Dizisi'nde aldığı role de gönderme yaparak ''"Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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