Kemal Doğulu'dan veda paylaşımı! Seray Sever'in makyajsız hali olay oldu!

Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu 'Doya Doya Moda' programında bir ayrılık yaşandı. Kemal Doğulu yarışmadaki görevini bıraktı.

Sever'in makyajsız hali dikkat çekti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kemal Doğulu ise jüri koltuğunda oturan arkadaşları Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu ile birlikte bir pozunu paylaştı. 41 yaşındaki Doğulu'nun paylaşımında Seray Sever'in görüntüsü dikkat çekti.

"Kemal, Seray'ı harcamış!"

Seray Sever'in makyaj halinin paylaşıldığı fotoğrafa "Kemal Seray'ı harcamış' şeklinde yorumlar geldi. İki sezondur TV8'de ekrana gelen 'Doya Doya Moda' yarışmasında büyük beden kadınlar en iyi kombinleri yapmak için yarışıyor.