Patates pilaki nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Patatesli tarifler pek çok kişinin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alır. Gelin bugün o çok sevdiğiniz patatesli tariflere bir yenisi daha ekleyelim. Yemelere doyamayacağınız, çok kolay ve klasik tariflerden birini hazırlayalım. Karşınızda ekonomik ve çok doyurucu patates pilaki tarifi! İşte patates pilakinin yapılışı...

Malzemeler:

4 adet patates

1 adet havuç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/3 demet dereotu

Nasıl yapılır?

Patatesleri bir tencere alın ve üzerine su ilave edin. Patatesler hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ardından kabukları soyun ve küp küp doğrayın. Soğan ve havucu da küp küp doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın. Soğanları ilave edip hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca havuçları da ekleyerek kavurun. Sarımsakları ve haşlanmış küp küp doğranmış patatesleri ilave ederek, patateslerin ezilememesine özen göstererek birkaç dakika daha kavurun. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca ince kıyılmış dereotu ilave ederek karıştırın ve servis edin. Dilerseniz buzdolabında da soğutabilirsiniz. Dilerseniz sıcak sıcak da servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık!