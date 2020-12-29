search menu
search
close

Patates pilaki nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bütçe dostu, leziz mi leziz bir tarifle daha karşınızdayız. Patates pilaki kolay yapılışı, enfes lezzetiyle gönüllerde taht kuracak!

Patates pilaki nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
-A A+

Patatesli tarifler pek çok kişinin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alır. Gelin bugün o çok sevdiğiniz patatesli tariflere bir yenisi daha ekleyelim. Yemelere doyamayacağınız, çok kolay ve klasik tariflerden birini hazırlayalım. Karşınızda ekonomik ve çok doyurucu patates pilaki tarifi! İşte patates pilakinin yapılışı...

Malzemeler:

4 adet patates
1 adet havuç
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 diş sarımsak
1/3 demet dereotu

Nasıl yapılır?

Patatesleri bir tencere alın ve üzerine su ilave edin. Patatesler hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ardından kabukları soyun ve küp küp doğrayın. Soğan ve havucu da küp küp doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın. Soğanları ilave edip hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca havuçları da ekleyerek kavurun. Sarımsakları ve haşlanmış küp küp doğranmış patatesleri ilave ederek, patateslerin ezilememesine özen göstererek birkaç dakika daha kavurun. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca ince kıyılmış dereotu ilave ederek karıştırın ve servis edin. Dilerseniz buzdolabında da soğutabilirsiniz. Dilerseniz sıcak sıcak da servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kemal Doğulu paylaşımında Seray'ı harcadı! Makyajsız hali şoke etti! Kemal Doğulu paylaşımında Seray'ı harcadı! Makyajsız hali şoke etti!
Magazin
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi! Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
'Yaza çıkamayabilirim' diyen Seren Serengil'in doktorundan açıklama!
'Yaza çıkamayabilirim' diyen Seren Serengil'in doktorundan açıklama!
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Önceki Haberler
En kolayı: Kedi dilli tiramisu
En kolayı: Kedi dilli tiramisu
Moda dünyasının duayeni Pierre Cardin yaşamını yitirdi!
Moda dünyasının duayeni Pierre Cardin yaşamını yitirdi!
Korona aşısı olan Çağla, yaşadıklarını anlattı!
Korona aşısı olan Çağla, yaşadıklarını anlattı!
Çok Güzel Hareketler'e konuk olan Hülya, derin yırtmacıyla büyüledi!
Çok Güzel Hareketler'e konuk olan Hülya, derin yırtmacıyla büyüledi!
İşte cildi parlatan ve pürüzsüzleştiren maske tarifi!
İşte cildi parlatan ve pürüzsüzleştiren maske tarifi!
9 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşayan Onur ilk kez konuştu!
9 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşayan Onur ilk kez konuştu!
Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar
Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar
C vitamini mide kanserini önlüyor mu?
C vitamini mide kanserini önlüyor mu?
Yorumlar