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Kanser riskini azaltan yiyecekler neler yağlı balık tüketmeye özen gösterin!

Çağün hastalığı kanserden korunmak için düzenli olarak tüketmeniz gereken besinlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

Kanser riskini azaltan yiyecekler neler yağlı balık tüketmeye özen gösterin!
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Çağın hastalıklarından biri olarak kabul edilen kanserden korunmanın en önemli yolu yiyecek içeçek düzeninin sağlanmasıdır.  Sağlıklı yaşamın temelini oluşturan sağlıklı beslenme özellikle belli bir yaştan sonra oldukça gerekli olan bir durumdur.Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir'den kanser hakkında merak edilen her şeyi öğrendik. Peki kanser riskini azaltan yiyecekler neler? İşte kansere yakalanmamak için hayatınızından asla çıkarmamanız gereken besinler! 

Kanseri önleyen mucize besin fasulye! 

Fasulye kanser riskini azaltan yiyecekler arasında ilk sırada yer alsıyor. Özellikle kalp krizi ve meme kanseri riskini  azaltan bu yiyecek kadınlık hormonlarının dengeli olmasına katkı sağlıyor. 

Yağlı balık tüketin 

Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra ruhsal problemlere de iyi geldiği bilinmektedir. 

Bol bol yoğurt yemeye özen gösterin! 

Yoğurdun insan sağlığına olan faydalarını bilmeyen yoktur. Sindirim sistemi ve bağırsakları düzenleyen yoğurt aynı zamanda kadınlarda meme kanseri riskini de azaltıyor. Birçok konuda yarar sağlayan yoğurt aynı zamanda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini de azaltıyor. 

C vitamini içeren meyveler tüketin 

Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler özellikle meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltan meyve grupları arasında yer alıyor. C vitamini ve folik asit açısından çok zengin olan bu meyveler, cildi yaşlanmaya karşı da koruyarak cildin yenilenmesini sağlıyor. 

 

 

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