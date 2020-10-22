search menu
search
close

Seda Sayan'ın istediği gerçekleşti bir çorap markası dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü!

Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.

Seda Sayan'ın istediği gerçekleşti bir çorap markası dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü!
-A A+

Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi. Ünlü şarkıcının nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu .

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince " Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince " Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustos'ta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirmişti.

Ünlü şarkıcı düşünmek için zaman istedi 

Ünlü sanatçının bu isteği gerçek oldu. Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası Seda Sayan ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.

Kaynak: Hürriyet

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Diş etleriniz sürekli kanıyorsa aman dikkat! Diş etleriniz sürekli kanıyorsa aman dikkat!
Hastalıklar
''Azeri askerleri öldürdük''haberini bu fotoğrafla servis ettiler! ''Azeri askerleri öldürdük''haberini bu fotoğrafla servis ettiler!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Fenomen damat adayı görenleri şoke etti! Yok böyle değişim!
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Önceki Haberler
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Mastürbasyon yapmak zararlı mı?
Mastürbasyon yapmak zararlı mı?
David Beckham'ın kızını öptüğü fotoğraf tepkilere yol açtı!
David Beckham'ın kızını öptüğü fotoğraf tepkilere yol açtı!
Sarkan kolları anında sıkılaştıran 5 harika hareket!
Sarkan kolları anında sıkılaştıran 5 harika hareket!
Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye
Ağızda dağılır: Balkabaklı kurabiye
Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması
Şahane lezzet: Kıymalı lahana sarması
61 yaşındaki ünlü müzisyen baba oldu!
61 yaşındaki ünlü müzisyen baba oldu!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Kalça ağrısı bu hastalığın işareti!
Yorumlar