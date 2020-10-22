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Ebru Polat kimdir evine gelen faturaları görünce isyan etti!

Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti.

Ebru Polat kimdir evine gelen faturaları görünce isyan etti!
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Yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Ebru Polat, evine gelen doğal gaz ve elektrik faturalarını görünce çılgına döndü. Geçtiğimiz günlerde 'İzmir Lokumu' isimli şarkısını çıkaran Ebru Polat, bugün sosyal medya hesabından yeni taşındığı villasına gelen faturaları paylaştı. Epeyce fazla fatura gelen ünlü şarkıcı isyan etti. 

Veryansın etti 

Kendi kozmetik markasını da çıkararak işlerini büyüten Ebru Polat, ailesiyle yeni bir villaya taşındı. Bugün evine 1.259 TL elektrik faturası geldiğini gören şarkıcı, "Ev mi fabrika mı belli değil" dedi. Ardından gelen 1.442 TL'lik doğal gaz faturasını öğrenin iyice sinirlenen Polat, "İyi de daha doğal gaz kullanmadık ki. Havalar sıcaktı zaten" dedi.

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