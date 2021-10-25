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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin

Akciğer kanserine yakalandığını takipçilerine duyuran oyuncu Ayberk Pakdemir, sosyal medya hesabından kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber dualarınızı esirgemeyin
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51 yaşındaki Türk sinema oyuncusu ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber geldi.

 

Akciğer kanseri rahatsızlığına yakalandığını duyuran oyuncu Ayberk Pekcan, vücudundaki tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını belirterek, kemoterapiye başladığını aktardı:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

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