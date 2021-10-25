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Serdar Ortaç'ın konserinde kavga. Yumruklar havada uçuştu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Karabük'te gerçekleştirdiği konserden sonra iki grup arasında tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavga çıktı.

Serdar Ortaç'ın konserinde kavga. Yumruklar havada uçuştu!
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Serdar Ortaç'ın Karabükte verdiği konser sonrası meydana gelen kavga, konukların müdahalesine rağmen durmayınca devreye polis girmek zorunda kaldı. Binlerce Karabüklü vatadaşın katıldığı konser sonrası alan, adeta bir savaş alanı halini aldı.

DURDURULAMAYAN ŞİDDETLİ KAVGA

Ortaç, birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte okurken Karabüklülerin unutamayacakları bu güzel geceye gölge düştü. Konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Konsere katılan vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen yetersiz kalan müdahale sonucu, devreye polis girdi. Yaşanan bu tatsız olay polisin araya girmesiyle son buldu.

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