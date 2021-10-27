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Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı.

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
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Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı.

YERİNE GÖKHAN TÜRKMEN İLE ANLAŞILDI

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.

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